ГИБДД решила применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров

«Ъ»: ГИБДД стала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров

ГИБДД стала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Об этом решении стало известно во вторник, 27 сентября, газете «Коммерсантъ».

По сведениям «Ъ», о фиктивности документации, в частности, будет свидетельствовать то, что автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта технического обслуживания (ТО).

Если проверка подтвердила нарушение, диагностическую карту аннулируют. В МВД сообщили, что c начала года было аннулировано более 25 тысяч карт.

Кроме того, участники техосмотра призывали полицию наращивать объем проверок. Аннулирование сопровождается передачей в суды материалов по статье 14.4.1 КоАП («Нарушение требований законодательства в области ТО» в отношении оператора). За это россиянам грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Ранее автоспециалист Георгий Красавцев рассказал, что мойка подкапотного пространства автомобиля удешевит осеннее ТО.

Автоспециалист рекомендует водителям в первую очередь обратить внимание на капот автомобиля, поскольку после летних поездок под ним нередко образуется слой пыли и грязи, а также набиваются разные насекомые.

До этого сообщалось, что российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке.