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ГИБДД решила применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров

«Ъ»: ГИБДД стала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

ГИБДД стала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Об этом решении стало известно во вторник, 27 сентября, газете «Коммерсантъ».

По сведениям «Ъ», о фиктивности документации, в частности, будет свидетельствовать то, что автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта технического обслуживания (ТО).

Если проверка подтвердила нарушение, диагностическую карту аннулируют. В МВД сообщили, что c начала года было аннулировано более 25 тысяч карт.

Кроме того, участники техосмотра призывали полицию наращивать объем проверок. Аннулирование сопровождается передачей в суды материалов по статье 14.4.1 КоАП («Нарушение требований законодательства в области ТО» в отношении оператора). За это россиянам грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Ранее автоспециалист Георгий Красавцев рассказал, что мойка подкапотного пространства автомобиля удешевит осеннее ТО.

Автоспециалист рекомендует водителям в первую очередь обратить внимание на капот автомобиля, поскольку после летних поездок под ним нередко образуется слой пыли и грязи, а также набиваются разные насекомые.

До этого сообщалось, что российские страховые компании с 11 сентября получили возможность учитывать в ценовых справочниках для расчета стоимости ремонта по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) цены аналогов оригинальных запасных частей, если последние отсутствуют на рынке.

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Анна Щербакова
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