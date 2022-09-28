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Сальдо предложил Путину принять Херсонскую область в состав России

Глава Херсонской области Сальдо обратился к Путину с предложением принять регион в Россию

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением о присоединении региона к России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я, как глава Херсонской области, на основании волеизъявления жителей нашего региона, обращаюсь к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с предложением о принятии Херсонской области в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта», — заявил Сальдо.

Он подчеркнул, что жители сделали свой исторический выбор и приняли решение вступить в многонациональный народ России, «в котором все люди равны друг перед другом и перед законом».

Глава региона упомянул Устав ООН, в нем «провозглашен принцип о праве каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования». По словам Сальдо, это подтверждает законность проведения референдума.

Он напомнил, что иностранные наблюдатели отметили легитимность и прозрачность процесса голосования, поэтому результаты референдума не могут вызывать сомнений.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав России на правах ее субъекта.

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Кристина Есикова
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