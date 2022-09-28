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Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России

Глава ЛНР Пасечник попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав России
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ на правах ее субъекта. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает ТАСС.

По словам Пасечника, жители республики на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Киева, однако ни одна международная организация и ни одно государство, кроме России, не выступили с осуждением действий властей Украины. При этом Москва все это время продолжала оказывать помощь жителям Донбасса.

«Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс — часть России, и уже восемь лет воюем за нашу мечту — вернуться в родную гавань», — заявил глава ЛНР.

Пасечник выступил с соответствующим обращением на фоне подведения итогов референдумов о присоединении к России, которые проходили с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Подавляющее большинство жителей этих регионов проголосовали за вхождение в состав РФ.

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Варвара Кошечкина
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