Нападение двоих неизвестных на салон связи в Петербурге попало на видео

В Петербурге сообщники похитили пять телефонов стоимостью 110 тысяч рублей из салона связи

В Петербурге разбойное нападение двоих неизвестных на салон сотовой связи попало на видео. Запись в среду, 28 сентября, публикует канал Piter.TV.

На кадрах видно, как мужчины в темной одежде подходят к витрине и просят продавца показать им телефон. Когда тот достает смартфон, один из злоумышленников распыляет ему в лицо газовый баллончик, а второй забирает с полок пять телефонов и выбегает из помещения.

Отмечается, что преступление было совершено в одном из салонов на бульваре Новаторов примерно в девять часов вечера 28 сентября. Ущерб от действий сообщников составил почти 110 тысяч рублей. В отношении них возбудили дело, сейчас их разыскивает полиция.