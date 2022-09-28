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Анну Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Певицу Анну Семенович внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российскую певицу, бывшую солистку группы «Блестящие» внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство культуры и информационной политики признало артистку угрозой безопасности и добавило ее в перечень под номером 158. Ограничения в отношении звезды действуют с 26 сентября.

Причиной внесения в список послужило то, что она поддерживает политику российских властей. Кроме того, она приезжала к военнослужащим, задействованным в военной спецоперации на территории Украины.

В мае Семенович заявила о процветании российского шоу-бизнеса на фоне санкций и давления на государство извне. По словам певицы, несмотря на то, что российская культура столкнулась с международными ограничениями в виде отмены концертов за границей и запрета на участие России в «Евровидении», у российских звезд есть площадки, позволяющие демонстрировать свои таланты и способности.

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Евгений Шульгин
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