Соседи рассказали о семье устроившего стрельбу в школе Ижевска

Соседи мужчины, устроившего стрельбу в школе Ижевска, заявили, что он постоянно сидел дома

Соседи мужчины, который устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, рассказали о нем и его семье. Об этом пишет KP.RU.

По словам одной из женщин, она знает нападавшего Артема Казанцева с малых лет. Тогда она видела, как мать вывозила его на прогулки. Семья мужчины никогда ни с кем общалась.

«Мальчика я запомнила: он был симпатичный в детстве, с черными бровями, щечками, кукольной внешности. Но он тоже как-то все больше дома сидел. Другие мальчишки по двору бегали, играли, дрались бывало, а он никогда в этом не участвовал», — заявила россиянка.

Еще одна соседка подтвердила нелюдимость напавшего на школу и его семьи. Мужчина жил с мамой и бабушкой и постоянно сидел дома. Бабушка россиянина работала в школе №88 вахтером и мыла там полы. По словам жильцов, в последние два года Казанцев ходил по улице в черной маске, похожей на балаклаву.

Стрельба в удмуртской школе произошла 26 сентября. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. После случившегося в республике с 26 по 29 сентября объявлен траур.