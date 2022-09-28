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В Казахстане решили создать штабы для регулирования миграционных потоков

В Павлодарской области создадут штабы для регулирования потоков приезжих из России

Фото: Raul Uporov / Reuters

В Павлодарской области Казахстана решили создать штабы для регулирования миграционных потоков. Об этом сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Отмечается, что аким области Абылкаир Скаков выступил с соответствующим поручением к главам городов и районов региона во время заседания, на котором рассматривалась ситуация с увеличением числа приезжих из России. Помимо этого, он поручил организовать максимальное взаимодействие всех госорганов и «принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости».

«Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян», — добавил глава региона.

Скаков также отметил, что приезжим будут оказывать необходимую помощь в соответствии с законодательством Казахстана. В частности, для них откроют специальные горячие линии, а ответственные органы будут проводить с мигрантами разъяснительную работу.

27 сентября в МВД Казахстана сообщили, что с 21 сентября в республику въехали около 98 тысяч граждан России. По данным ведомства, за это же время страну покинули более 64 тысяч россиян.

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Алевтина Запольская
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