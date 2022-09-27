Названо число въехавших в Казахстан россиян

МВД Казахстана заявило, что с 21 сентября в республику въехало 98 тысяч граждан России

Около 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков, передает РИА Новости.

Отмечается, что за это же время страну покинули более 64 тысяч граждан России.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил обсудить с Москвой вопрос прибытия россиян в республику, которые въезжают в страну на фоне объявленной частичной мобилизации. Он призвал местные власти «проявить заботу о них и обеспечить им безопасность».

Кроме того, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил содействовать въезжающим в республику россиянам в регистрации и решении трудовых вопросов.