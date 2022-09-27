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Токаев решил обсудить с Россией прибытие в Казахстан россиян

Президент Казахстана Токаев решил обсудить с Россией прибытие россиян в республику

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил обсудить с Россией вопрос прибытия россиян в республику. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область, сообщает портал Tengrinews.

Глава республики указан на то, что в последние дни в Казахстан прибывает много российских граждан, и призвал «проявить заботу о них и обеспечить им безопасность». «Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — отметил Токаев.

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Георгий Нестеров
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