Премьер Казахстана поручил содействовать въезжающим россиянам

Премьер Казахстана Смаилов поручил содействовать регистрации въезжающих граждан России

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил содействовать въезжающим в республику россиянам в регистрации и решении трудовых вопросов. Об этом он высказался на совещании, на котором рассматривалась ситуация с увеличением числа приезжих из России, сообщает пресс-служба казахского правительства.

Премьер заявил, что госорганам необходимо скоординировать свои действия, чтобы не допустить роста социальной напряженности в регионах. «Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья», — отметил Смаилов.

Он также поручил усилить контроль за соблюдением норм законодательства при трудоустройстве временно прибывших иностранных граждан, обеспечить стабильное функционирование транспортной инфраструктуры и организовать бесперебойную деятельность центров обслуживания населения (ЦОН).

Ранее стало известно, что в ряде регионов Казахстана местные власти активизировали работу ЦОН, чтобы обслужить возросшее число прибывающих в страну иностранцев.