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Сотрудник ФСИН попал под следствие после убийства арестанта в российском СИЗО

В Калининграде сотрудник СИЗО-1 стал фигурантом дела из-за убийства арестанта в его смену

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Калининграде возбудили дело в отношении сотрудника СИЗО-1, в смену которого заключенный задушил 52-летнего сокамерника. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Дело возбуждено по статье о халатности.

В мае фигурант дела о краже сначала избил другого арестанта во время ссоры из-за куска мыла, а после убил его. Россиянин хотел выдать смерть оппонента за естественную, поэтому положил тело на заправленную кровать и накрыл одеялом. Сотрудники ФСИН обнаружили погибшего утром 20 мая.

Мужчина признался в содеянном. Расследованием преступления занялись в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Екатерина Власова
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Сотрудник ФСИН попал под следствие после убийства арестанта в российском СИЗО
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