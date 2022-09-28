В ЦБ высказались о смягчении ограничений по снятию евро и долларов

Зампред ЦБ Заботкин заявил о невозможности изменения лимитов по снятию евро и долларов

Банк России не видит возможности смягчить ограничения по снятию долларов и евро со счетов из-за ограничений западных стран на ввоз валюты в РФ, сказал зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

«В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а, точнее, запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию России, изменение лимитов по снятию невозможно», — отметил он.

В августе Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада до 9 марта 2023 года. Остается лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро. Россияне могут снять в валюте только те деньги, которые были на счету или вклад до 9 марта. Остальные средства можно получить в рублях по рыночному курсу.

На этом фоне в Москве начали задерживать менял. Столичная полиция в августе задержала четырех человек по делу об организации нелегальных пунктов обмена валюты.