В Совфеде оценили возможную причастность США к взрывам на «Северном потоке»

Джабаров заявил, что возможная причастность США к взрывам на СП может поменять ситуацию

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил возможную причастность США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, если расследование подтвердит причастность Вашингтона к случившемуся, то ситуация может кардинально поменяться. «Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?» — задался он вопросом.

Ранее депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода «Северный поток» фразой «мелочь, а приятно». Также он поблагодарил США, не уточнив, что имеет в виду. Однако позднее политик разместил цитату американского президента Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.