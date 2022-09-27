В Польше поблагодарили США за взрывы на «Северном потоке»

Экс-глава МИД Польши Сикорский назвал взрывы на «Северном потоке» приятной мелочью

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода «Северный поток». Об этом он написал в своем Twitter.

«Мелочь, а приятно», — заявил он.

Также он поблагодарил США, не уточнив, что имеет в виду. Однако позднее Сикорский разместил цитату президента США Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.

О том, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва, писало шведское издание svt.se. Сомнений в том, что речь именно о взрывах, нет, заявил тогда сейсмолог Бьорн Лунд. Данные зафиксированы 30 измерительными станциями.

Позднее сейсмологи Уппсальского университета в Швеции подсчитали, что мощность взрывов превысила 100 килограммов тротила.