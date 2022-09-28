США введут санкции против стран-партнеров России из-за СВО

Минфин США введет санкции против стран, помогающих России закупать вооружения и технологии

Министерство финансов США намерено ввести санкции в отношении тех стран-партнеров России, которые помогают Москве закупать недостающие технологии и вооружения для дальнейшего использования в ходе специальной военной операции (СВО). О новых мерах сообщила помощник главы американского Минфина помощник Элизабет Розенберг ТАСС.

«Россия использовала доступные ей средства, чтобы попытаться компенсировать потери, которые мы причинили с помощью введенных санкций. Тем не менее дальнейшие приоритеты для нас включают преследование более широких сетей посредников, которые помогают России с закупками вооружений и технологий для создания и поставки боевой техники, используемой на передовой», — рассказала она.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций, чтобы усилить влияние на российскую экономику на фоне военных действий на Украине. По словам официальных лиц, окончательный список российских организаций и товаров, которые попадут под санкции, пока не определен.