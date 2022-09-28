Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США введут санкции против стран-партнеров России из-за СВО

Минфин США введет санкции против стран, помогающих России закупать вооружения и технологии
СюжетСанкции против России:

Фото: Shutterstock

Министерство финансов США намерено ввести санкции в отношении тех стран-партнеров России, которые помогают Москве закупать недостающие технологии и вооружения для дальнейшего использования в ходе специальной военной операции (СВО). О новых мерах сообщила помощник главы американского Минфина помощник Элизабет Розенберг ТАСС.

«Россия использовала доступные ей средства, чтобы попытаться компенсировать потери, которые мы причинили с помощью введенных санкций. Тем не менее дальнейшие приоритеты для нас включают преследование более широких сетей посредников, которые помогают России с закупками вооружений и технологий для создания и поставки боевой техники, используемой на передовой», — рассказала она.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций, чтобы усилить влияние на российскую экономику на фоне военных действий на Украине. По словам официальных лиц, окончательный список российских организаций и товаров, которые попадут под санкции, пока не определен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Сотрудник ФСИН попал под следствие после убийства арестанта в российском СИЗО
Названы причины для отказа от хранения наличных денег дома
Известные российские правозащитники не попали в новый состав ОНК
Гавайи оштрафовали ВМС США на миллионы долларов
Кадыров сообщил о наступлении по линии фронта на Херсонском направлении
Супруги загрязнили популярное место отдыха ради веселья и были унижены в сети
Названы самые модные джинсы на осень
Россиянина осудят за убийство двоих мужчин и нападение на сотрудника полиции
МИД Латвии призвал граждан немедленно покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.