Стали известны подробности новых санкций США против России

WSJ: США готовятся ввести санкции против ПС «Мир» и отключить больше банков из РФ от SWIFT

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет санкций, чтобы усилить влияние на российскую экономику на фоне военных действий на Украине. Газете The Wall Street Journal стали известны подробности ограничений, среди них — санкции против платежной системы «Мир» и отключение других российских банков от SWIFT.

Власти США собираются ввести ограничения против связанных с государством финансовых учреждений, имеющих большое значение для экономики страны, заявили газете американские официальные лица на условиях анонимности. В числе таких организаций — российское Агентство по страхованию вкладов, которое обеспечивает защиту банковских счетов россиян, и ПС «Мир». По словам источников, США подозревают, что Москва использует эти учреждения для уклонения от западных санкций в отношении своей банковской системы.

В качестве потенциальных объектов санкций рассматриваются также два других учреждения — связанные с государством посредники на финансовых рынках и рынках ценных бумаг Национальный клиринговый центр «Центральный контрагент» и Национальный расчетный депозитарий.

Кроме того, администрация Байдена задумала усилить экспортный контроль в отношении более широкого спектра товаров, необходимых для функционирования российской экономики, а также ввести санкции против большего количества госкомпаний. По словам официальных лиц, окончательный список российских организаций и товаров, которые попадут под санкции, пока не определен.

В середине сентября Минфин США уже допускал введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На фоне этого от обслуживания карт отказались турецкие банки Is Bankasi, DenizBank и еще несколько кредитных организаций. Несколькими днями позже такое решение принял ряд банков Армении, Казахстана и Вьетнама.