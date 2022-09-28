Полицейские задержали страйкболистов в Перми

Троих страйкболистов задержали в Перми после звонка в полицию от местных жителей

В Перми полиция задержала троих страйкболистов после того, как местные жители позвонили в правоохранительные органы и сообщили о мужчинах, которые переодевались в камуфляжную одежду и держали в руках предметы, выглядящие как оружие. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает KP.ru.

По данным издания, фигуранты снимали видео с переодеванием и подготовкой к страйкбольному матчу вечером 27 сентября. Ролик стал вирусным в местных сетевых интернет-группах. После задержания сотрудники МВД Пермского края выяснили, что оружия у страйкболистов нет — все, что у них было, является лишь внешними копиями вооружения.

Ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО открывшего стрельбу в военкомате россиянина Руслана Зинина: он пробудет под стражей как минимум до 26 ноября. По его словам, он пошел на это из-за гибели 19-летнего лучшего друга во время специальной военной операции на Украине.