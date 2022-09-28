Открывшего стрельбу в военкомате россиянина отправили в СИЗО

Суд арестовал мужчину, который открыл стрельбу в военкомате

Суд отправил в СИЗО открывшего стрельбу в военкомате россиянина Руслана Зинина: он пробудет под стражей как минимум до 26 ноября. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Зинин, открывший стрельбу в военкомате города Усть-Илимск и ранивший местного военкома, объяснил свои действия. По его словам, он пошел на это из-за гибели 19-летнего лучшего друга во время специальной военной операции на Украине.

Помимо этого, после объявления частичной мобилизации в России повестку получил двоюродный брат Зинина — 21-летний Василий Гуров.

Про то, что в Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома, сообщалось 26 сентября.