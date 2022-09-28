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Россиянин частично признал вину в стрельбе в военкомате Усть-Илимска

Житель Усть-Илимска частично признал вину по делу о стрельбе в военкомате
Начало событий в новости Открывшего стрельбу в военкомате россиянина отправили в СИЗО

Кадр: Телекомпания АТВ / YouTube

Житель Усть-Илимска Иркутской области частично признал вину по уголовному делу о стрельбе в военкомате, в результате которой был тяжело ранен военный комиссар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

25-летнему россиянину вменяется совершение преступления, предусмотренного статьями 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности») и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»).

Из материалов дела следует, что 26 сентября 2022 года обвиняемый, вооруженный незаконно хранящимся у него обрезом одноствольного гладкоствольного ружья неустановленной марки и калибра, действуя умышленно, произвел множественные прицельные выстрелы в военного комиссара города Усть-Илимска и Усть-Илимского района. Он частично признал вину в совершении преступления.

Ранее 28 сентября сообщалось, что суд арестовал стрелявшего Руслана Зинина до 26 ноября по ходатайству следователя. Сам Зинин заявлял, что пошел на преступление из-за гибели 19-летнего лучшего друга во время спецоперации на Украине, а также из-за получения повестки его двоюродным братом.

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Любовь Ширижик
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