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Блогерша раскрыла секрет правильной сушки белья

Блогерша naziaxhome рассказала, что сушит белье в комнате на солнечной стороне

Кадр: TikTok.com/@naziaxhome

Блогерша раскрыла секрет правильной сушки белья и порадовала подписчиков. Соответсвующий пост она опубликовала на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом naziaxhome регулярно делится лайфхаками по уборке дома. В одном из последних роликов она рассказала, что сушит мокрые вещи в комнате, расположенной на солнечной стороне. По ее словам, таким образом одежда сушится в разы быстрее, чем в других помещениях. Вдобавок она посоветовала открывать окна, чтобы устранить влагу с ткани.

Публикация девушки стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров. Поклонники поблагодарили ее за совет в комментариях под видео. «Спасибо, никогда не думала об этом», «Чувствую себя глупой», «Гениально», «Никогда не задумывалась об этом», «Супер», — высказывались они.

В августе 2021 года блогерша Каролина Макколи назвала еще один способ ускорить время сушки белья. Для того, чтобы сократить время сушки вещей, женщина порекомендовала добавить в сушильную машину одно чистое сухое полотенце.

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Карина Черных
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