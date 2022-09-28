Кремль заверил в продолжении СВО

Пресс-секретарь Песков заявил, что проводимая Россией СВО будет продолжена

Проводимая Россией специальная военная операция на Украине (СВО) будет продолжена. В этом заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью, вы знаете, что не все территории Донецкой народной республики еще освобождены. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно освободить всю территорию Донецкой народной республики», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли продолжена СВО.

Ранее депутаты Госдумы Ирина Белых и Мария Бутина выразили поддержку действиям президента России Владимира Путина и проведению референдумов о присоединении к России.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование закончилось 27 сентября.