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В Таиланде россияне отдали банде три миллиона рублей и побоялись идти в полицию

На острове Самуи россияне отдали банде три миллиона рублей и побоялись идти в полицию

Фото: Sakchai Lalit / AP

В Таиланде на острове Самуи российская пара туристов подверглась вымогательству со стороны международной банды. Об этом сообщает Thai Examiner.com.

Отмечается, что мошенники, среди которых были немец, двое казахстанцев и двое россиян, окружили 31-летнего Евгения, отдыхавшего с женой в кафе, и потребовали перевести им три миллиона долларов (около 176 миллионов рублей) в криптовалюте. Пара отдала 50 тысяч долларов (около трех миллионов рублей), имевшихся в электронном кошельке.

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По словам россиян, они решили перевести деньги, поскольку испугались, что вымогатели могут причинить им боль. Супруги вначале побоялись идти в полицию, однако через несколько дней все же обратились в правоохранительные органы.

Сообщается, что стражи порядка с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личности пяти из шести преступников. Однако выяснилось, что некоторые мошенники покинули страну еще до того, как россияне обратились в полицию.

Уточняется, что расследование этого дела продолжается.

Ранее в августе россиян предупредили о всплеске мошенничества при планировании отдыха. В частности, сообщалось, что участились случаи обмана при бронировании жилья для отдыха через сайты-агрегаторы.

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Ксения Жарова
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