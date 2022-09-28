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Россиянам раскрыли сроки снижения цен на авиабилеты в Турцию и Казахстан

TourDom: цены на авиабилеты в Турцию, Казахстан и ОАЭ снизятся в начале октября

Фото: Ibrahim Uzun / Unsplash

Цены на авиабилеты в безвизовые для россиян страны, среди которых Турция, Казахстан и ОАЭ, начнут снижаться в начале октября. Сроки раскрыли специалисты портала «TourDom».

Как заметили эксперты, стоимость билетов в Турцию резко снижается после 4 октября. Так, за перелет авиакомпанией «ИрАэро» в этот день россиянам придется заплатить 80 тысяч рублей. А уже с 5 октября авиабилет можно приобрестипо цене от 68 тысяч рублей, например, «Аэрофлот» предлагает туристам улететь 6 октября за 70 тысяч рублей.

Добраться до Стамбула 9 октября можно за 58 тысяч рублей, 10 числа — уже за 52 тысячи рублей. И наконец, в середине месяца есть доступные авиабилеты по цене от 35 тысяч рублей.

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Отмечается, что наиболее «экономичный» перелет из Москвы в Дубай предлагает авиакомпания flydubai на 29 сентября, приобрести билет можно за 250 тысяч рублей в одну сторону. Однако уже со 2 октября россияне смогут улететь в ОАЭ за 92 тысячи рублей, а 9 октября — за 77 тысяч рублей.

Ожидать снижения стоимости авиабилетов в Казахстан стоит только с 7 октября. Начиная с этой даты улететь авиакомпанией SCAT можно будет за 47 тысяч рублей, «Аэрофлотом» — за 58 тысяч рублей.

Ранее в сентябре сообщалось, что россияне, желающие уехать за границу, стали покидать страну на яхтах. Необычный способ выехать за рубеж граждане РФ обнаружили в соцсетях. Туристам предлагают отправиться из Сочи или Севастополя в Турцию. Стоимость поездки начинается от 150 тысяч рублей.

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Фариза Бацазова
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