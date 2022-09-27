Желающие уехать за границу россияне обнаружили необычный способ покинуть страну

Желающим покинуть страну россиянам предложили отправиться из Сочи в Турцию на яхте

Россияне, желающие уехать за границу, стали покидать страну на яхтах. Об этом пишет портал TourDom.

По данным издания, необычный способ выехать за рубеж граждане России обнаружили в соцсетях. Туристам предлагают отправиться из Сочи или Севастополя в Турцию на яхте.

Так, россияне уже сейчас могут приобрести билет на судно, которое отправится из Севастополя в турецкий Синоп 29 сентября. Стоимость поездки — 150 тысяч рублей. При этом в объявлении говорится, что детей и животных в путешествие брать запрещено. Более того, загранпаспорта пассажиров должны быть действительным в течение следующих шести месяцев.

Также россиянам предложили оправиться в турецкий город Трабзон из Сочи. Отмечается, что яхта может уместить максимум восемь человек. Все остальные подробности раскрываются только по телефону.

Ранее сообщалось, что россиянам, желающим срочно выехать за границу, предложили воспользоваться частным самолетом. Стоимость билетов — от 508 тысяч рублей до миллиона.