Том Хэнкс рассказал всего о четырех «хороших» фильмах с его участием

Том Хэнкс заявил, что в его фильмографии всего четыре «хороших» проекта

Американский актер и продюсер Том Хэнкс заявил о том, что в его фильмографии есть всего четыре «хороших» проекта. Об этом сообщает Independent.

О том, какими именно картинами с его участием он доволен, звезда «Форреста Гампа» не уточнил. Артист отметил, что до сих пор не знает, как делаются фильмы.

«Я снялся в большом количестве фильмов (и, по-моему, четыре из них довольно хороши), и я до сих пор поражаюсь тому, как фильмы складываются воедино. От проблеска идеи до мерцающего изображения на экране, весь процесс — это чудо», — отметил артист.

В фильмографии Тома Хэнкса более ста проектов. В 1994 году он стал победителем премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за картину «Филадельфия», а через год удостоился аналогичной награды после участия в фильме «Форрест Гамп». Актер снимался в таких проектах, как «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Капитан Филлипс», «Зеленая миля» и многих других.

Ранее Том Хэнкс рассказал о прожившей 40 минут идее о сиквеле «Форреста Гампа».