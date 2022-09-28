Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Том Хэнкс рассказал всего о четырех «хороших» фильмах с его участием

Том Хэнкс заявил, что в его фильмографии всего четыре «хороших» проекта

Фото: IMAGO / Patsy Lynch / Globallookpress.com

Американский актер и продюсер Том Хэнкс заявил о том, что в его фильмографии есть всего четыре «хороших» проекта. Об этом сообщает Independent.

О том, какими именно картинами с его участием он доволен, звезда «Форреста Гампа» не уточнил. Артист отметил, что до сих пор не знает, как делаются фильмы.

«Я снялся в большом количестве фильмов (и, по-моему, четыре из них довольно хороши), и я до сих пор поражаюсь тому, как фильмы складываются воедино. От проблеска идеи до мерцающего изображения на экране, весь процесс — это чудо», — отметил артист.

В фильмографии Тома Хэнкса более ста проектов. В 1994 году он стал победителем премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за картину «Филадельфия», а через год удостоился аналогичной награды после участия в фильме «Форрест Гамп». Актер снимался в таких проектах, как «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Капитан Филлипс», «Зеленая миля» и многих других.

Ранее Том Хэнкс рассказал о прожившей 40 минут идее о сиквеле «Форреста Гампа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России
Женщины из Казахстана нашли выгоду от массового потока мужчин из России
Звезда 90-х показала фигуру в купальнике
Производителям продуктов разрешат задерживать поставки без штрафов
В Госдуме анонсировали внеплановое заседание
Зрители увидели новый маникюр блогерши и посоветовали ей вызвать полицию
Описаны характеристики российской атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень»
Россия начнет продавать газ талибам
Определены города России с самыми дорогими квартирами в аренду
Минобороны показало учения мобилизованных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.