Трампа уличили в расизме на приеме в Белом доме в 2017 году

Rolling Stone: Трамп на приеме принял чернокожих сотрудников конгресса за официантов

Бывший президент США Дональд Трамп в январе 2017 года на приеме в Белом доме принял чернокожих сотрудников конгресса за официантов и попросил принести ему бутерброд. Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на новую книгу репортера The New York Times Мэгги Хаберман «Уверенный человек».

Райнс Прибус, который тогда был главой аппарата Белого дома, прежде чем отправиться на поиски настоящего официанта, поспешил исправить замечание Трампа, сказав, что экс-президент только что обратился к высокопоставленным помощникам конгресса.

«Замечание Трампа сотрудникам — лишь один из примеров небрежного расизма Трампа», — уличил политика журнал. Так, например, позже на той же встрече Трамп сказал сенатору Чаку Шумеру и спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, что бюллетени, поданные «нелегалами», были единственной причиной, по которой он проиграл всенародное голосование 2016 года.

В 2020 году Трамп заявил, что сделал для чернокожего населения страны гораздо больше, чем кто-либо другой, отметив, что единственным исключением может быть Авраам Линкольн.