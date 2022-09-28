В Минске заявили о подготовке заочного производства по делу Цепкало

СК Белоруссии заявил, что готовит специальное производство по делу оппозиционера Цепкало

Следственный комитет (СК) Белоруссии готовит специальное производство по уголовному делу оппозиционера Валерия Цепкало, который находится за пределами республики и объявлен в розыск. Об этом заявил начальник главного управления СК по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимир Шишко, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Собраны материалы для начала специального производства в отношении В. Цепкало, который совершил ряд коррупционных и экстремистских преступлений», — рассказал он.

Кроме того, уточняется, что специальное производство проводится в отношении участников и руководителей правозащитного центра «Весна», а также Telegram-канала NEXTA, которые занимались поддержкой протестной деятельности в Белоруссии.

В сентябре 2021 года против Цепкало возбудили уголовное дело после его комментария об убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности при штурме квартиры жителя Минска.

