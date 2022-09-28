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В Минске заявили о подготовке заочного производства по делу Цепкало

СК Белоруссии заявил, что готовит специальное производство по делу оппозиционера Цепкало

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Следственный комитет (СК) Белоруссии готовит специальное производство по уголовному делу оппозиционера Валерия Цепкало, который находится за пределами республики и объявлен в розыск. Об этом заявил начальник главного управления СК по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Владимир Шишко, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Собраны материалы для начала специального производства в отношении В. Цепкало, который совершил ряд коррупционных и экстремистских преступлений», — рассказал он.

Кроме того, уточняется, что специальное производство проводится в отношении участников и руководителей правозащитного центра «Весна», а также Telegram-канала NEXTA, которые занимались поддержкой протестной деятельности в Белоруссии.

В сентябре 2021 года против Цепкало возбудили уголовное дело после его комментария об убийстве сотрудника Комитета государственной безопасности при штурме квартиры жителя Минска.

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Кристина Есикова
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