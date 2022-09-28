Шесть пар близнецов начали учиться в седьмом классе одной школы

The Mirror: четыре пары однояйцевых близнецов начали учиться в одной школьной параллели

Шесть пар близнецов начали учиться в одной школьной параллели в школе Фишгард, графство Пембрукшир, Великобритания, сообщает The Mirror.

11-летние близнецы, четыре пары из которых — однояйцевые, начали учебный год в одной и той же школе после того, как перевелись туда из разных начальных школ. Елена и Изабелль Холл, Уильям и Чарли Майлс, Итан и Райан Мюррей и Анвэн и Кэрис Филлипс — однояйцевые близнецы. Вместе с ними учатся двойняшки Кимберли и Уильям Томас, Церис и Оуэйн Уильямс.

Учителя пытаются научиться различать их. Руководительница седьмого класса Эмма Боуэн рассказала, что знала некоторых из детей до того, как они начали обучение. «Удивительно, как быстро ты начинаешь находить небольшие различия в их поведении и манерах. Им всем очень повезло», — сказала она.

Пять из шести пар родились в Пембрукшире в 2010 году. Местные жители шутили, что причина необычного явления в том, что «что-то странное попало в воду». Их родители познакомились, когда дети были маленькими, и прохожие даже просили их не загораживать общественные места детскими колясками.

В школе рассказали, что до них во всем учебном заведении было всего четыре набора близнецов. Директор школы Пол Эдвардс отметил, что это относительно небольшая школа, в их потоке учится всего 144 ученика.

Хотя такое количество близнецов в одной школе кажется необычным совпадением, это далеко не предел. В 2016 году в школе в пригороде Ратфарнем, Ирландия, 30 из 470 учеников были двойняшками. В книге рекордов Гиннесса говорится, что наибольшее количество двойняшек за один академический год в одной школе составляло 44 пары в учреждении Нью Трьер Тауншип Хай Скул в деревне Уиннетка, штат Иллинойс.

Ранее сообщалось, что у 29-летней Шантель Бротон из Великобритании родились уникальные близнецы с разным цветом кожи. По словам женщины, сразу после рождения дети выглядели одинаково, но спустя несколько месяцев девочка стала гораздо смуглее, чем ее брат.