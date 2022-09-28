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В США признали провал касательно Украины

TAC: украинский кризис является одной из трех разрушительных ошибок внешней политики США

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Украинский кризис является ошибкой американских политиков, которая приведет к разрушительному провалу во внешней политике США, так же как это было в Афганистане. Такую оценку действиям Вашингтона дал старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative (TAC).

«Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации [президента США Джо] Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией», — признал автор.

По его мнению, украинский кризис является одной из трех «заокеанских авантюр», о которой позднее предпочтут замолчать и забыть, как это было с Афганистаном и Югославией. «Когда очередное вмешательство кончается крахом, [западные СМИ] вслед за американскими лидерами принимаются рекламировать следующий "крестовый поход"», — заключил Карпентер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отказался запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов. Он подчеркнул, что США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины.

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Виктория Кондратьева
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