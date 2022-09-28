Блинкен: США не возражают, чтобы Киев наносил удары по идущим в состав России территориям

США отказались запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отвечая на вопрос о том, позволит ли Вашингтон Киеву использовать американское оружие для защиты в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях Украины.

Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая возвращение территории, которая тем или иным образом была незаконно занята Россией Энтони Блинкен Госсекретарь США

Американский чиновник подчеркнул, что США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины. «Поскольку для нас и украинцев нет никаких изменений в отношении территорий, аннексируемых русскими, украинцы продолжат делать все, что необходимо для возвращения отнятых у них земель. Мы продолжим их в этом поддерживать», — заключил он.

США продолжают оказывать помощь Украине

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов. Ожидается, что пакет будет утвержден в ближайшие дни.

Предыдущий пакет американской помощи Украине включал боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды. .

660 тысяч снарядов и ракет поставили США Украине с начала февраля

Общее количество оружия, которое Вашингтон передал Киеву с начала российской военной спецоперации, ранее называл Пентагон. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия и боеприпасов до тех пор, пока военные действия не закончатся.

Атаки ВСУ по Донбассу после референдума будут приравниваться к нападению на Россию

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вероятные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Донбасса, Запорожья и Херсонской области после принятия положительного решения на референдумах будут приравниваться к нападению на Россию. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что все возможные новые территории России полностью защищены государством.

Кроме того, посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что, допуская удары по ЛНР и ДНР, США становятся стороной украинского конфликта.

В администрации по-прежнему игнорируют тот факт, что поставки Украине вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта. Американская и натовская военная техника сеет смерть и разрушения Анатолий Антонов посол России в США

Ранее Блинкен заявлял, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. До этого аналогичное мнение высказали глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.

27 сентября завершились референдумы на подконтрольных российской армии территориях Херсонской и Запорожской областях Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. В ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.