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Пентагон назвал количество переданного Украине оружия

США с конца февраля поставили Украине более 660 тысяч снарядов и ракет

Фото: Leah Millis / Reuters

США с конца февраля поставили Украине более 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Такие данные об оружии назвал Пентагон, передает «Интерфакс».

Кроме этого, были переданы 142 артиллерийские системы, 47 тысяч переносных ракетных комплексов и более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, почти 64 миллиона патронов и 18 патрульных катеров.

Для переброски такого количества оружия потребовалось 764 рейса в Европу, были задействованы также 42 корабля, 104 поезда и 2,5 тысячи грузовиков. Общая масса оружия и техники оценивается Пентагоном в более чем 48,7 тысячи тонн.

Также в США рассказали, что большая часть этого оружия доставлялась на польский аэродром в Жешуве.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия и боеприпасов до тех пор, пока военные действия не закончатся.

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Антон Похиляк
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