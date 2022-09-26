Госдеп США заявил о непризнании миром ЛНР и ДНР в составе России

Госдеп США: мир не признает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

Эти регионы никогда не будут признаны российскими. У украинцев есть все права вернуть их Энтони Блинкен госсекретарь США

После начала референдумов президент США Джо Байден также исключил признание их результатов и пообещал подвергнуть Россию новым санкциям. По его словам, Соединенные Штаты никогда не сочтут правомерным присоединение к России украинских территорий.

Российские референдумы — это фикция, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций Джо Байден президент США

«Предсказуемая реакция»

В России реакцию Вашингтона назвали предсказуемой и обратили внимание на то, что у США нет монополии на истолкование международного права, а также напомнили о регулярно предпринимаемых данной страной иностранных интервенциях.

«Президент США Джо Байден предсказуемо назвал проходящие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы фикцией и грубым нарушением международного права, пригрозив ужесточением экономического давления. Многое уже сказано и о правовой основе проведения референдумов, и о непоследовательности реакции Запада, в том числе на примере того же «косовского прецедента», — указал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт напомнил, что санкции вправе вводить только Совбез ООН, однако это «вовсе не мешает США "творить правосудие" на свое усмотрение и в лучших демократических традициях заставлять это делать остальных».

Позиция Европы

До этого в аналогичном духе высказались глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров.

Из заявления Шольца на полях Генеральной Ассамблеи ООН следует , что Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, и Германия никогда не признает результаты будущих референдумов в республиках Донбасса.

Эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом Олаф Шольц канцлер ФРГ

Макрон назвал референдумы о присоединении ДНР, ЛНР и ряда регионов Украины к России проявлением цинизма и провокацией.

Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом Эммануэль Макрон президент Франции

Возможность переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Украиной станут невозможными после проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом России [Владимиром Путиным] Владимир Зеленский президент Украины

До этого в ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы. Отмечается, что в настоящее время голосование проходит преимущественно на выездных участках и придомовых территориях. Открытие стационарных участков запланировано на вторник, 27 сентября.