Лавров заявил о защите всех новых территорий России государством
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все возможные новые территории России полностью защищены государством, передает корреспондент «Ленты.ру».
Об этом глава МИД сообщил в ходе пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации безусловно находится под полной защитой государства», — подчеркнул Лавров. Он также отметил, что эти территории будут соблюдать все российские законы, доктрины, концепции и стратегии.
Ранее Лавров указал на желание США «остановить маховик истории». Он отметил, что однополярная модель мирового развития, которая работает в интересах Запада, уходит в прошлое. По словам министра, многополярную модель западные страны воспринимают как угрозу своему господствующему положению.
В сентябре глава внешнеполитического ведомства посчитал, что нынешний кризис в отношениях с Западом является следствием «крестового похода» НАТО. Целью действий организации является «уничтожение России и раскол мира», отметил Лавров.