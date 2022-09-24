Лавров заявил о защите всех новых территорий России государством

Глава МИД Сергей Лавров: все возможные новые территории России защищены государством

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все возможные новые территории России полностью защищены государством, передает корреспондент «Ленты.ру».

Об этом глава МИД сообщил в ходе пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации безусловно находится под полной защитой государства», — подчеркнул Лавров. Он также отметил, что эти территории будут соблюдать все российские законы, доктрины, концепции и стратегии.

Ранее Лавров указал на желание США «остановить маховик истории». Он отметил, что однополярная модель мирового развития, которая работает в интересах Запада, уходит в прошлое. По словам министра, многополярную модель западные страны воспринимают как угрозу своему господствующему положению.

В сентябре глава внешнеполитического ведомства посчитал, что нынешний кризис в отношениях с Западом является следствием «крестового похода» НАТО. Целью действий организации является «уничтожение России и раскол мира», отметил Лавров.