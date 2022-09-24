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Лавров заявил о защите всех новых территорий России государством

Глава МИД Сергей Лавров: все возможные новые территории России защищены государством

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все возможные новые территории России полностью защищены государством, передает корреспондент «Ленты.ру».

Об этом глава МИД сообщил в ходе пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации безусловно находится под полной защитой государства», — подчеркнул Лавров. Он также отметил, что эти территории будут соблюдать все российские законы, доктрины, концепции и стратегии.

Ранее Лавров указал на желание США «остановить маховик истории». Он отметил, что однополярная модель мирового развития, которая работает в интересах Запада, уходит в прошлое. По словам министра, многополярную модель западные страны воспринимают как угрозу своему господствующему положению.

В сентябре глава внешнеполитического ведомства посчитал, что нынешний кризис в отношениях с Западом является следствием «крестового похода» НАТО. Целью действий организации является «уничтожение России и раскол мира», отметил Лавров.

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Варвара Кузьмина
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