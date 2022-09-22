Вучич спрогнозировал большой мировой конфликт

Президент Сербии Вучич: геополитическая ситуация идет в канаву, будет только тяжелее

Cитуация в мире не располагает к хорошим новостям и идет к очень большому конфликту. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, передает РИА Новости.

«Если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее. Когда я вам говорил это сто раз, называли меня "королевой драмы", сумасшедшим, а в итоге это все оказалось правдой», — подчеркнул Вучич.

Также на ассамблее в Нью-Йорке сербский лидер высказался о возможности мирового конфликта. «Геополитическая ситуация идет в канаву, и мы будем присутствовать при большом, большом, большом мировом конфликте. Но постараемся, чтобы Сербия его пережила», — отметил президент.

21 сентября Вучич допустил ухудшение отношений Запада с Россией и КНР и расширение вооруженного конфликта до мирового уровня: «Предполагаю, что из фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту, и вопрос в том, каковы границы и хотим ли мы войти через некоторое время (возможно, через месяц или два) в большой военный конфликт, которого у нас не было со Второй мировой войны».