Лавров обвинил США в намерении остановить маховик истории

Глава МИД Сергей Лавров обвинил США и их союзников в намерении остановить маховик истории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и их союзников в желании «остановить маховик истории» во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он подчеркнул, что «однополярная модель мирового развития, обслуживающая интересы Запада», остается в прошлом. Министр отметил, что западные страны были обеспечены сверхпотреблением благодаря ресурсам Азии, Африки и Латинской Америки. «Сегодня становление суверенных государств, готовых отстаивать национальные интересы, ведет к формированию равноправной, социально ориентированной и устойчивой многополярной архитектуры», — считает Лавров.

По его мнению, Вашингтон и «подчинившиеся ему правящие элиты западных стран» считают, что это несет угрозу их доминирующему положению. Глава МИД также напомнил о войнах в Югославии, Ираке и Ливии, во время которых погибли сотни тысяч мирных граждан.

«Хоть в одной из этих стран разве были затронуты действительно законные интересы Запада? Разве там запрещали английский или языки других стран-членов НАТО, западные СМИ, культуру? Разве объявляли англосаксов "нелюдями", применяли против них тяжелые вооружения? Каковы результаты авантюр США на Ближнем Востоке? <...> Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон и где в результате жизнь стала лучше», — вопрошает Лавров.

Ранее министр иностранных дел обсудил с генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем выполнение продуктовой сделки. Они согласились с необходимостью полного соблюдения стамбульских договоренностей.