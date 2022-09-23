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Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки

Лавров обсудил с генсеком ООН Гутеррешем необходимость выполнения продуктовой сделки

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш обсудили реализацию продуктовой сделки в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

«Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений», — заявили в ведомстве.

Лавров и Гутерреш подтвердили необходимость обеспечения пакетного характера и полного выполнения стамбульских договоренностей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что достигнутые договоренности о морском экспорте украинского зерна дают возможность направить продовольствие в те страны, которые сильно в нем нуждаются.

«Сделка, заключенная при посредничестве ООН и при содействии Турции, позволила снова перевозить зерно. Сделка также помогает снизить цены на продукты питания во всем мире. Так что она должна быть продлена», — рассказал он.

Продуктовой сделкой называют соглашение, подписанное в Стамбуле 22 июля. Это два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки: первый обозначает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов на украинской территории.

Марина Совина
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