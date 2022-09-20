США оценили значение продуктовой сделки для мира

Блинкен: продуктовая сделка позволяет доставлять продовольствие в нуждающиеся страны

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, оценивая значение заключенной продуктовой сделки, заявил, что достигнутые договоренности о морском экспорте украинского зерна дают возможность направить продовольствие в те страны, которые сильно в нем нуждаются, а также снизить мировые цены на продукты питания, сообщает ТАСС.

«Сделка, заключенная при посредничестве ООН и при содействии Турции, позволила снова перевозить зерно. Это зерно и другие продукты поступают туда, куда нужно, в страны, которые больше всего нуждаются, главным образом на глобальном Юге. Сделка также помогает снизить цены на продукты питания во всем мире. Так что она должна быть продлена. Это срочно», — рассказал он.

Ранее стало известно, что за год цены на хлеб в странах Евросоюза резко выросли — в августе повышение составило 18 процентов. Это сопоставимо с темпами подорожания хлеба и хлебобулочных изделий в России.

Продуктовой сделкой называют соглашение, подписанное в Стамбуле 22 июля. Это два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки: первый обозначает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов на украинской территории.