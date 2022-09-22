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Лавров назвал кризис в отношениях с Западом результатом «крестового похода» НАТО

Лавров: «крестовый поход» НАТО против России стал причиной нынешнего кризиса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maxim Shemetov /Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином заявил, что кризис в отношениях с Западом является результатом «крестового похода» НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению российского ведомства, в ходе разговора Лавров разъяснил причины нынешнего кризиса в отношениях между Россией и Западом, который стал, по его мнению, результатом «крестового похода» НАТО с «целью уничтожения России и раскола мира».

«В ходе беседы министр разъяснил причины нынешнего кризиса в отношениях между Россией и Западом, который стал результатом "крестового похода" НАТО с целью уничтожения России и раскола мира. Меры, предпринимаемые нашей страной, направлены на обеспечение независимости и безопасности, а также на противодействие гегемонистическим устремлениям СШA к управлению всеми мировыми процессами», — заявила пресс-служба МИД РФ.

21 сентября в интервью Лавров заявил, что США близки к статусу превращения из наблюдателя в полноценного участника конфликта на Украине и буквально балансируют на грани. Он отметил, что присутствие американских военных инструкторов и наемников в составе украинской армии многое говорит о степени участия американской стороны в конфликте.

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Татьяна Антоненко
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