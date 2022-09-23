Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума

Песков приравнял вероятные атаки по Донбассу после референдума к нападению на Россию
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вероятные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территориям Донбасса, Запорожья и Херсонской области после принятия положительного решения на референдумах будут приравниваться к нападению на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Безусловно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов о статусе подобных атак.

Также Песков объяснил, что в случае присоединения указанных территорий на них будет распространяться Конституция РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Берлускони заявил о намерении Путина заселить Украину «порядочными людьми»
Ирландия закончила спасать свой главный банк
Россия обвинила США в провоцировании ядерной эскалации
Предполагаемую дочь Ким Чен Ына впервые увидели на публике
Польша подтвердила запуск альтернативы «Северного потока»
ФСБ нашла тайник преступной группировки с оружием и боеприпасами
Совбез призвал изучить опыт урегулирования Карибского кризиса
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали отмену игры
Работодатели сохранят за мобилизованными места работы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.