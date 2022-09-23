Кремль прокомментировал вероятное нападение ВСУ после референдумов

Песков заявил, что при присоединении территорий на них будет действовать конституция РФ

В случае присоединения территорий, на которых сейчас проходят референдумы, на них будет распространяться Конституция России. Так на вопрос о вероятном нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на эти области ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Безусловно. В этих территориях (в случае вхождения в состав России по итогам референдума — прим. «Ленты.ру») начнет действовать Конституция РФ. Все предельно четко на этот счет», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что при положительном исходе референдумов потребуется определенное решение парламента и президента России Владимира Путина, а также подписание необходимых документов и целый ряд иных процедур.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.