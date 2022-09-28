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США допустили введение пошлин на одну категорию товаров из России

США допустили введение пошлин на нефтепромысловые трубы из России

Фото: Nick Oxford / Reuters

Минторг США заявил, что российские компании поставляют на американский рынок применяемые в нефтяном секторе трубы по заниженным ценам. В связи с этим ведомство допустило введение пошлин на эту категорию товаров, пишет ТАСС со ссылкой на документ из Федерального реестра официальных документов американского правительства.

Расследование по этому вопросу велось с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. В итоге ведомство пришло к выводу, что в этот период российские трубы, используемые в нефтяном секторе, продавались в США «по цене, которая была ниже справедливой», то есть ниже цены, по которой аналогичные товары продаются в самой стране-производителе.

Федеральная комиссия по международной торговле США в течение 45 дней примет «окончательное решение о том, наносится ли материальный ущерб промышленности Соединенных Штатов» такой политикой российских компаний. «Если Федеральная комиссия по международной торговле придет к выводу, что такой ущерб наносится, Минторг издаст указ об антидемпинговых пошлинах», — указано в извещении ведомства. В противном случае расследование закроют.

Ранее аналогичное расследование завершилось в отношении нитрита натрия, поставляемого из России. Американский Минторг заявил, что этот продукт продается на американском рынке по заниженной стоимости, а это наносит ущерб местным производителям. В связи с этим власти США могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины в размере 207,17 процента на указанную продукцию компании «Уралхим» и других российских предприятий.

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Платон Щукин
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