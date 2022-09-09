США собрались ввести пошлину на один продукт из России
Министерство торговли США допустило введение пошлины на нитрит натрия из России, заявив, что этот продукт продается на американском рынке по заниженной стоимости. Соответствующее извещение разместили в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.
В ходе разбирательства, проведенного в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, Минторгом выяснил, что российский нитрит натрия «продается или, вероятнее всего, будет продаваться в США по стоимости ниже справедливой». Такая ситуация наносит ущерб местным производителям этого вещества, заявила ранее Комиссия США по международной торговле (ITC) .
Власти США могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины в размере 207,17 процента на указанную продукцию компании «Уралхим» и других российских предприятий. Разбирательство инициировали в связи с жалобой от американской компании. Ввести пошлины правительство США собиралось еще в июле — тогда намерение объяснили тем, что производителям в России якобы «предоставляются субсидии, подпадающие под действие компенсационных мер».
В сентябре Министерство финансов США продлило генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России до 7 декабря. Генеральная лицензия предполагает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Минфином страны «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».