США собрались ввести пошлину на один продукт из России

Минторг США допустил введение пошлины на нитрит натрия из России из-за заниженных цен

Министерство торговли США допустило введение пошлины на нитрит натрия из России, заявив, что этот продукт продается на американском рынке по заниженной стоимости. Соответствующее извещение разместили в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

В ходе разбирательства, проведенного в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, Минторгом выяснил, что российский нитрит натрия «продается или, вероятнее всего, будет продаваться в США по стоимости ниже справедливой». Такая ситуация наносит ущерб местным производителям этого вещества, заявила ранее Комиссия США по международной торговле (ITC) .

Власти США могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины в размере 207,17 процента на указанную продукцию компании «Уралхим» и других российских предприятий. Разбирательство инициировали в связи с жалобой от американской компании. Ввести пошлины правительство США собиралось еще в июле — тогда намерение объяснили тем, что производителям в России якобы «предоставляются субсидии, подпадающие под действие компенсационных мер».

В сентябре Министерство финансов США продлило генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России до 7 декабря. Генеральная лицензия предполагает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Минфином страны «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».