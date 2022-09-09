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США собрались ввести пошлину на один продукт из России

Минторг США допустил введение пошлины на нитрит натрия из России из-за заниженных цен

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министерство торговли США допустило введение пошлины на нитрит натрия из России, заявив, что этот продукт продается на американском рынке по заниженной стоимости. Соответствующее извещение разместили в Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

В ходе разбирательства, проведенного в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, Минторгом выяснил, что российский нитрит натрия «продается или, вероятнее всего, будет продаваться в США по стоимости ниже справедливой». Такая ситуация наносит ущерб местным производителям этого вещества, заявила ранее Комиссия США по международной торговле (ITC) .

Власти США могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины в размере 207,17 процента на указанную продукцию компании «Уралхим» и других российских предприятий. Разбирательство инициировали в связи с жалобой от американской компании. Ввести пошлины правительство США собиралось еще в июле — тогда намерение объяснили тем, что производителям в России якобы «предоставляются субсидии, подпадающие под действие компенсационных мер».

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Софья Ермакова
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