США продлили лицензию на налоговые операции в России

Минфин США продлил лицензию на оплату налогов и пошлин в России до 7 декабря

Министерство финансов США продлило генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что разрешение на оплату налогов и пошлин в России продлили до 7 декабря. Генеральная лицензия предполагает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Минфином страны «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».

В июле Минфин США ослабил санкции против России. В частности, ведомство разрешило операции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий, запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств.