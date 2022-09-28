Под Петербургом сотрудники МВД ликвидировали работавшую по франшизе нарколабораторию

Под Петербургом сотрудники МВД ликвидировали работавшую по франшизе нарколабораторию, в которой производился мефедрон. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нелегальное предприятие располагалось в одном из частных домов на Цветочной улице в деревне Рынделево. Полицейские задержали двух мужчин — 36-летнего ранее судимого жителя Северной столицы и 26-летнего мигранта из Средней Азии. Первый из них был организатором нарколаборатории, а второй — был лаборантом и занимался изготовлением наркотиков.

На кадрах видно, как оперативники задерживают и допрашивают фигурантов.

У них изъяли шесть пакетов с мефедроном массой более 3,5 килограмма, оборудование и химическую посуду. В отношении сообщников возбудили дело.

«На допросе полицейских ожидал сюрприз: создатель лаборатории признался, что организовал производство в какой-то мере «по франшизе». Помогла его «стартапу» семейная пара из города Павловска», — добавили в ГУ МВД.

Стражи порядка провели обыск на садовом участке по 2-й линии в Павловске и задержали 44-летнего мужчину и его 42-летнюю сожительницу. У них обнаружили около 120 граммов мефедрона и лабораторное оборудование. В отношении них также возбудили дела.

Троих фигурантов отправили в СИЗО, а их сообщницу — под домашний арест.