В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности войсковой части

Минобороны Белоруссии заявило о внезапной проверке боевой готовности войсковой части 06752

В Министерстве обороны Белоруссии заявили о внезапной проверке боеготовности авиационной войсковой части под Минском. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что в соответствии с планом подготовки Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики началась «внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности» войсковой части 06752, размещенной на базе аэродрома в поселке Мачулищи Минской области.

Отмечается, что проверка будет проходить в течение месяца, в ходе нее будет «отрабатываться ряд вопросов», в частности — призыв и восстановление навыков военнообязанных граждан, а также снятие военной и спецтехники с хранения с целью проверки ее боеготовности.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей отверг возможность нанесения удара по Украине. По его словам, Минск заинтересован в прекращении конфликта «как можно скорее».