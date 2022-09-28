Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности войсковой части

Минобороны Белоруссии заявило о внезапной проверке боевой готовности войсковой части 06752

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Министерстве обороны Белоруссии заявили о внезапной проверке боеготовности авиационной войсковой части под Минском. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что в соответствии с планом подготовки Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) республики началась «внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности» войсковой части 06752, размещенной на базе аэродрома в поселке Мачулищи Минской области.

Отмечается, что проверка будет проходить в течение месяца, в ходе нее будет «отрабатываться ряд вопросов», в частности — призыв и восстановление навыков военнообязанных граждан, а также снятие военной и спецтехники с хранения с целью проверки ее боеготовности.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей отверг возможность нанесения удара по Украине. По его словам, Минск заинтересован в прекращении конфликта «как можно скорее».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Перечислены критерии отбора подлежащих мобилизации россиян
Шольц подтвердил отказ поставлять Украине боевые танки
В Минцифры прокомментировали удаление приложений VK из AppStore
В Минцифры высказались о планах заблокировать YouTube в России
Военный эксперт назвал условие изменение статуса СВО
Япония объявила протест КНДР из-за запуска ракет
Украинская федерация гимнастики бойкотирует конгресс FIG из-за России
Звезда «Измен» рассказала о желании иметь загородный дом
Россия и Афганистан одобрили сделку по поставкам газа
Анну Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.