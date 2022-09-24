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Белоруссия отвергла возможность нанесения удара по Украине

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отверг возможность нанесения удара по Украине
Владимир Макей

Владимир Макей. Фото: flickr.com / photos / mfarussia / Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отверг возможность нанесения удара по Украине в ходе интервью телеканалу France 24, передает РИА Новости.

По словам Макея, Минск заинтересован в прекращении конфликта «как можно скорее», а также выступает категорически против использования ядерного оружия, так как это приведет «к уничтожению человечества». «Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий», — напомнил он.

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Марина Совина
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