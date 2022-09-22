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В Белоруссии исключили направленность войск и техники на Украину

Глава МИД Макей исключил отправку солдат и техники Белоруссии на Украину

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские солдаты и военная техника не направлялись на Украину. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Владимир Макей на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Макей указал на то, что Белоруссию выставляют одной из сторон конфликта в контексте кризиса на Украине, однако Минск «никогда не выступал за войну». Однако, отметил он, Белоруссия не является предателем, у нее есть союзнические обязательства и она будет продолжать следовать «духу и букве международных договоров», участниками которых является. Также он исключил отправку войск и техники на Украину.

«Беларусь ответственно заявляет, что ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях», — сказал он.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей привал ООН не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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