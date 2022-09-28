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Германия заявила об участии в расследовании инцидента с «Северным потоком»

Глава Минобороны ФРГ: ВМС Германии участвуют в расследовании утечек на «Северном потоке»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Германии участвуют в расследовании инцидента с утечками на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает Reuters.

«Предполагаемый саботаж трубопроводов в Балтийском море — это еще одно напоминание о том, что мы зависим от критически важной инфраструктуры, расположенной в том числе и под водой», — отметила германский министр. Она понадеялась, что виновные в этой ситуации будут быстро установлены.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Позже в Польше «поблагодарили» за это происшествие США.

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Виктория Кондратьева
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