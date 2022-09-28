Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали риски при оформлении ВНЖ за границей

Юристы предупредили россиян о мошенниках при оформлении ВНЖ за рубежом

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества при оформлении вида на жительство (ВНЖ) за рубежом. Возможные риски назвали отечественные юристы, их рекомендации передает РБК.

На площадке «Авито» и других ресурсах после указа о частичной мобилизации в России появились новые объявления о помощи в оформлении ВНЖ за границей. Цена варьируется от 500 рублей до 70 тысяч в зависимости от полноты оказываемых услуг.

По словам партнера ITS WM Игоря Кузнецова, само по себе получение ВНЖ с привлечением посредника или консультанта не запрещено и часто встречается на практике, однако в зависимости от содержания предоставляемых услуг для заявителя могут возникнуть риски. «Например, составление для получения ВНЖ документов, юридическое содержание которых не соответствует фактическим обстоятельствам, может повлечь неблагоприятные последствия: от отказа в выдаче ВНЖ до уголовной ответственности», — предупредил эксперт.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Особое внимание соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов обратил на агентов, которые предлагают оформить вид на жительство по одному загранпаспорту. «Можно предположить, что сомнительные посреднические структуры для оказания услуги будут оформлять фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, требуемых для получения вида на жительство», — объяснил специалист и отметил, что если обман вскроется, то гражданин, оформивший ВНЖ, может быть привлечен к ответственности.

В заключение основатель юридической фирмы LFCS Legal Support Юрий Брисов добавил, что в подобных вопросах многое остается на усмотрение органа, принимающего решение. Компаниям, обещающим получение ВНЖ «под ключ», по его мнению, нельзя слепо доверять, поскольку их услуги часто оказываются для клиента «лотереей».

Ранее в сентябре жителю Москвы пришлось идти пешком до границы с Казахстаном восемь часов из-за большого скопления машин перед пропускным пунктом в Оренбургской области. Россиянин планировал перейти пропускной пункт в районе поселка Акбулак, однако подъехать к КПП не получилось из-за гигантской очереди автомобилей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о ядерном оружии
Глава ЛНР отправился в Москву
Политолог объяснил возможное смягчение санкций ЕС против России
Том Круз хотел обратить Дэвида Бекхэма в саентологию
Пульмонолог объяснил причины постоянной усталости из-за COVID-19
Раскрыты признаки травли ребенка в школе
Пушилин анонсировал новый этап боевых действий
Россиян предупредили об особенностях призыва с 1 октября в период мобилизации
Россиянам назвали риски при оформлении ВНЖ за границей
C 1 октября в России изменятся правила ОСАГО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.