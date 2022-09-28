Россиянам назвали риски при оформлении ВНЖ за границей

Юристы предупредили россиян о мошенниках при оформлении ВНЖ за рубежом

Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества при оформлении вида на жительство (ВНЖ) за рубежом. Возможные риски назвали отечественные юристы, их рекомендации передает РБК.

На площадке «Авито» и других ресурсах после указа о частичной мобилизации в России появились новые объявления о помощи в оформлении ВНЖ за границей. Цена варьируется от 500 рублей до 70 тысяч в зависимости от полноты оказываемых услуг.

По словам партнера ITS WM Игоря Кузнецова, само по себе получение ВНЖ с привлечением посредника или консультанта не запрещено и часто встречается на практике, однако в зависимости от содержания предоставляемых услуг для заявителя могут возникнуть риски. «Например, составление для получения ВНЖ документов, юридическое содержание которых не соответствует фактическим обстоятельствам, может повлечь неблагоприятные последствия: от отказа в выдаче ВНЖ до уголовной ответственности», — предупредил эксперт.

Особое внимание соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов обратил на агентов, которые предлагают оформить вид на жительство по одному загранпаспорту. «Можно предположить, что сомнительные посреднические структуры для оказания услуги будут оформлять фиктивные документы, подтверждающие наличие обстоятельств, требуемых для получения вида на жительство», — объяснил специалист и отметил, что если обман вскроется, то гражданин, оформивший ВНЖ, может быть привлечен к ответственности.

В заключение основатель юридической фирмы LFCS Legal Support Юрий Брисов добавил, что в подобных вопросах многое остается на усмотрение органа, принимающего решение. Компаниям, обещающим получение ВНЖ «под ключ», по его мнению, нельзя слепо доверять, поскольку их услуги часто оказываются для клиента «лотереей».

Ранее в сентябре жителю Москвы пришлось идти пешком до границы с Казахстаном восемь часов из-за большого скопления машин перед пропускным пунктом в Оренбургской области. Россиянин планировал перейти пропускной пункт в районе поселка Акбулак, однако подъехать к КПП не получилось из-за гигантской очереди автомобилей.