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Захотевший попасть в Казахстан россиянин шел пешком до границы восемь часов

Москвич прошел пешком до границы с Казахстаном 30 километров из-за гигантской очереди

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Жителю Москвы пришлось идти пешком до границы с Казахстаном восемь часов из-за большого скопления машин перед пропускным пунктом в Оренбургской области. Об этом пишет «Газета.ru».

Как рассказал изданию москвич, чтобы попасть в Казахстан, он прилетел на самолете в Оренбург и оттуда взял такси до границы. Мужчина хотел перейти пропускной пункт в районе поселка Акбулак, однако подъехать к КПП не получилось из-за гигантской очереди автомобилей. Россиянин решил идти 30 километров пешком, путь занял восемь часов.

Житель столицы заявил, что саму границу он прошел всего за два часа. По его словам, несмотря на огромный поток людей, пограничный контроль проходит на улице, «около маленькой будки, в которой сидит пограничник», а еще один сотрудник КПП «сторожит очередь».

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«Спросили только про цель визита — туризм, конечно. Вещи не проверяли. На стороне Казахстана пробок и проблем с такси нет. Тебе сразу предлагают трансфер до отелей, где еще остались места. Таксисты работают в связке с администраторами гостиниц», — рассказал собеседник «Газеты.ru», пожаловавшись на дефицит отелей, «так как все забито российскими туристами призывного возраста».

Ранее в сентябре сообщалось, что на российско-грузинской границе на КПП «Верхний Ларс» подлежащим призыву россиянам начали вручать повестки. Также появилась информация, что на границе с Грузией скопилось свыше 5,5 тысячи грузовых и легковых машин, ожидающих проезда.

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Дарья Рыбак
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